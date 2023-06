Polizia Locale: blitz contro le guide turistiche abusive. Il 20% e’ risultato irregolare: sanzioni da 1.300 euro

La Polizia locale di Verona, con il nucleo polizia amministrativa e il reparto Territoriale, ha attivato controlli nel centro storico contro l’abusivismo nel settore delle guide turistiche ed accompagnatori, attività in queste settimane particolarmente richieste da turisti provenienti da tutto il mondo. Negli ultimi sette giorni sono state sanzionate otto guide che svolgevano senza titoli le proprie prestazioni ai turisti verso un compenso economico. Sono stati sanzionati due italiani, uno spagnolo, un cittadino della Repubblica Ceca, tre cittadini cinesi, un cittadino serbo. Complessivamente sono state una quarantina le guide autorizzate sia venete che di altre regioni italiane sottoposte a controlli degli agenti. I verbali sono stati redatti ai sensi della Legge Regionale del Veneto n. 33/2002, per l’abusivo esercizio dell’attività, con importo di € 1.333,33. Con specifico riferimento ai cittadini comunitari che, se abilitati nel proprio paese di origine, hanno facoltà di dichiarare preventivamente la loro prestazione temporanea e occasionale in Italia (ai sensi della direttiva 2013/55/UE espressamente richiamata nell’intestazione del modello da inviare al Ministero del Turismo), la Polizia Locale ha tenuto conto dell’elenco contenente i nominativi di coloro che hanno presentato detta dichiarazione, reperibile nel sito del Ministero del Turismo.

Si aggiunge che i cittadini comunitari sanzionati, oltre a non essere risultati compresi in detto elenco, non erano nemmeno in grado di esibire copia dell’avvenuto invio della dichiarazione necessaria per potersi ritenere “regolari”.