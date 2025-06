Polizia Locale e ATV: nuovi maxi controlli sui bus per la sicurezza dell’utenza

Durante l’attività ispettiva su 28 autobus sono state sanzionate 71 persone, due le persone denunciate per possesso di armi bianche. I controlli sono stati estesi dal centro alle fermate delle periferie

Anche nel periodo estivo proseguono i controlli del reparto territoriale della Polizia Locale di Verona, in collaborazione con Atv, Azienda Trasporti Verona, che ha effettuato nella giornata di martedì un controllo straordinario in città su 28 autobus urbani ed extraurbani, come disposto dal comandante Luigi Altamura, in attuazione alle indicazioni pervenute in sede di Comitato Provinciale Ordine Pubblico, anche per la sicurezza degli autisti e dei viaggiatori.

Un servizio di prossimità particolarmente apprezzato da cittadini e utenti, che giornalmente utilizzano il trasporto pubblico locale, in questo momento di presenza nel capoluogo di migliaia di turisti.

Venti tra ufficiali, agenti del Reparto Territoriale, verificatori Atv ed operatori dell’agenzia di vigilanza privata Civis, hanno controllato a tappeto ben 590 passeggeri, comminando 71 verbali per il mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 18 pagati immediatamente per un importo di 927 euro. Sono state controllate le linee 11-12-13-144-138-139-110-51-61-21-23-24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo, alle fermate della stazione ferroviaria di Porta Nuova e nei quartieri di Santa Lucia, Borgo Trento e Borgo Roma. Sono stati denunciati due giovani, trovati in possesso di armi bianche, e individuato un minorenne con un bilancino e della sostanza stupefacente. Sono state monitorate anche le zone porta Vescovo, Veronetta, piazza Bra e corso Castelvecchio.

I controlli sono a tappeto grazie alle telecamere di videosorveglianza a bordo dei mezzi Atv e a quelle cittadine gestite dalla Centrale operativa di lungadige Galtarossa e proseguiranno sulle linee dove sono stati segnalati episodi di microcriminalità, oltre che in piazzale XXV Aprile anche nella zona tra Veronetta e Porta Vescovo.