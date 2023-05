Polizia Locale: educazione stradale fa il pieno in prima circoscrizione

Il Nucleo Educazione Stradale della Polizia Locale è stato impegnato negli ultimi due giorni presso il parco-giochi “Corte del Duca” di vicolo Borgo Tascherio in un’attività ludico-didattica sui temi della sicurezza stradale e della prevenzione. Una attività che viene svolta da oltre 40 anni, grazie alla lungimiranza dell’allora Comandante Dante Compri. L’iniziativa è stata autorizzata dall’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi su richiesta dalla consigliera di circoscrizione Luisa Sartori, che ha coinvolto le scuole della zona Infanzia Garbini e Fontana del Ferro, Primaria Rubele e Campostrini. Quasi trecento scolari hanno potuto partecipare con gli agenti del Nucleo Educazione Stradale che hanno allestito giochi e percorsi didattici adeguati all’età, anche utilizzando biciclette e kart a pedali, mini segnali stradali, coni colorati, giochi memory e cruciverba, per permettere ai piccoli di giocare e misurarsi con le loro conoscenze. Allestita anche una pattuglia della polizia locale per un duplice scopo, mostrare dotazioni ed equipaggiamenti specifici ma anche, una volta a bordo, verificare che i piccoli sappiano allacciarsi autonomamente al seggiolino, proteggendo così in modo autonomo la loro sicurezza.

Commento assessora sicurezza, legalità e trasparenza Stefania Zivelonghi “Oltre alla bellezza del luogo, per la quale ringrazio chi, con tanta dedizione, da anni se ne prende cura, ho apprezzato l’ottimo lavoro della Polizia Locale e della Croce Verde che con entusiasmo e competenza hanno accompagnato centinaia di giovani studenti a scoprire i temi della sicurezza stradale propria e degli altri. Grazie anche alle insegnanti delle classi coinvolte che hanno aderito al progetto.”

Il Comandante Luigi Altamura ricorda come “nonostante l’impegno gravoso lungo i cantieri della filovia, siamo riusciti ad organizzare i percorsi di educazione stradale, facendo diventare Verona negli anni un punto di riferimento a livello nazionale, con ufficiali ed agenti entusiasti di dare un contributo per la crescita culturale sulla conoscenza delle regole della strada ai piccoli utenti, con messaggi semplici uniti al gioco” e rimanda tutti alla festa finale in piazza Bra il prossimo 31 maggio“.