Polizia Locale: fine settimana di contrasto al degrado, accattonaggio e artisti di strada abusivi

Sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada e allontanamenti di lavavetri e accattoni

Nel fine settimana la Polizia Locale ha provveduto a intensificare i controlli in centro città, alla luce del consistente numero di turisti presenti. Tra sabato e domenica sono stati allontanati 21 accattoni, di cui 20 stranieri e un italiano, intenti ad elemosinare in via Mazzini, via Roma, e piazza Bra. Gli stessi sono stati poi sanzionati per i bivacchi in via Albere con ben 24 verbali di violazione al regolamento di polizia urbana e i contestuali ordini di allontanamento come da Regolamento Urbano della Polizia Locale. Nelle ore notturne sono risultate libere da bivacchi le aree di piazza Renato Simoni e della stazione nella zona della biglietteria di Atv. Sei sono stati i lavavetri sanzionati agli incroci, con il contestuale sequestro delle relative attrezzature.

“Importanti azioni capillari su numerosi fronti – sottolinea l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi – E’ stata forte l’azione di contrasto anche verso gli artisti di strada abusivi che sono sempre più presenti in postazione non autorizzate”.

Sono stati sanzionati tre funamboli che svolgevano veri e propri spettacoli in piazza dei Signori, un violinista minorenne che si esibiva in via Mazzini e piazza Bra, con notifica della sanzioni ai genitori residenti in Lombardia. Segnalati altri tre cittadini stranieri che, in spregio del regolamento che autorizza le attività degli artisti di strada, si esibivano nelle più frequentate da turisti e cittadini. Sono state comminate anche violazioni per l’uso di strumenti di amplificazione acustica a due artisti di strada non autorizzati, a seguito di segnalazioni di residenti che hanno lamentato il disturbo alla quiete pubblica.

“Come più volte ribadito, – analizza il comandante della Polizia Locale, Luigi Altamura – persiste il fenomeno del mancato rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti dei monopattini. Nel fine settimana sono stati sanzionate 34 persone per il mancato uso del casco, 6 perché il conducente trasportava un passeggero, 2 perché circolavano in contromano e uno perché percorreva la tangenziale nord, che è tassativamente vietata per questo tipo di veicoli”.

Inoltre le pattuglie del reparto motorizzato hanno effettuato posti di controllo lungo le strade collinari per contrastare comportamenti pericolosi da parte di motociclisti, come manovre pericolose anche con velocità elevate, comminando 6 sanzioni. Sono stati sequestrati otto veicoli privi di copertura assicurativa nei vari servizi di polizia stradale. Due sono le patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza alcolica con tassi molto elevati, che comporterà per i conducenti oltre la sospensione della patente, anche l’obbligo di installazione per tre anni dell’alcolock, strumento che valuta il livello di alcool del guidatore prima dell’accensione del veicolo ed eventualmente ne impedisce lo start. Infine sono stati rilevanti cinque incidenti, con feriti ma senza gravi conseguenze.

“Il comando sta svolgendo uno sforzo importante per garantire la vivibilità e il decoro in centro città dove ogni giorno arrivano migliaia di turisti, applicando le poche norme a disposizione. Ci preoccupa l’arrivo di molti artisti di strada abusivi, provenienti da fuori regione, che non intendono adeguarsi al regolamento approvato, perché vogliono incassare più soldi dai turisti, creando intralcio nelle aree pedonali più affollate ma anche critiche da chi lavora nel rispetto delle regole” – afferma il comandante Luigi Altamura.