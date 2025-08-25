Polizia Locale: fuoriuscita autonoma di monopattino, ferito in ospedale si rifiuta di sottoporsi ai test: verra’ denunciato per guida in stato di ebbrezza

La Polizia Locale è intervenuta la notte scorsa, poco dopo l’una, in via Po all’intersezione con via Carlo Alberto per una fuoriuscita autonoma di monopattino. L’uomo, un 54enne, è stato trasferito dal Suem 118 in codice giallo al pronto soccorso di Borgo Trento, ma qui alla richiesta dei sanitari di sottoporsi ai prelievi ematici per verificare le condizioni psicofisiche, si è rifiutato. Scatterà così la denuncia penale, reato punito con le stesse sanzioni previste per la guida con il tasso alcolemico più elevato, oltre 1,50 gr/l, che prevedono l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi ad un anno. Nessuna conseguenza per la patente, titolo di guida non previsto per la conduzione del monopattino, equiparato alla bicicletta.

Nell’ultima settimana sono stati sanzionati dagli agenti 29 monopattinisti perchè il conducente non indossava il casco oppure perchè trasportava un passeggero.