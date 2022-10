Polizia locale: grave incidente in via Da Legnago con il 14° decesso in citta’ da inizio anno

Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 7 in via Da Legnago con uno scontro frontale tra due autocarri. E’ deceduto un cittadino srilankese, 61enne, residente in zona Stadio a Verona, addetto al trasporto di pane nei negozi, che è stato centrato da un altro furgone Iveco Daily condotto da un veronese, 42enne, che era diretto verso l’abitato di Montorio nel senso opposto di marcia. Lo scontro è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente diretto verso Verona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare il corpo dell’autista dalle lamiere e il personale del SUEM 118 per i soccorsi. I rilievi sono stati effettuati dal Nucleo Infortunistica e i due veicoli sono stati sottoposti a sequestro penali e messi a disposizione del pubblico ministero Carlo Boranga. La polizia locale ha richiesto immediatamente i prelievi ematici per il conducente che è rimasto vivo e sono in corso ulteriori accertamenti sul conducente. E’ la 14.ima vittima sulle strade del comune di Verona da inizio anno. La strada è rimasta chiusa fino alle 10.30 con gravi ripercussioni sul traffico nell’ora di punta.