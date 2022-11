Polizia Locale: grave incidente in via De Zerbis con un rider ricoverato in codice rosso

Grave incidente stradale nella serata di lunedì in via De Zerbis in Borgo Venezia, con una fuoriuscita autonoma di un motociclo Sym Symphony, guidata da un rider 32enne veronese, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo, schiantandosi contro una cancellata. Immediati i soccorsi del Suem 118 e l’intervento della Polizia Locale per i rilievi. Sono stati ascoltati alcuni testimoni e sono stati richiesti gli accertamenti medico-legali al pronto soccorso, dove il motociclista è stato ricoverato in codice rosso.