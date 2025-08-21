Polizia Locale: in tangenziale nord restringimento di una carreggiata

Si viaggia su una sola corsia, tra l’uscita Stadio e il centro in direzione città.
n tangenziale Nord, a causa della caduta di materiale nell’ultimo sottopasso prima dell’ex Lux, dalle 10 di questa mattina la Polizia locale ha provveduto al restringimento di una carreggiata, tra l’uscita Stadio e il centro in direzione città.
Sul posto oltre a due pattuglie della Polizia locale sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona.
Presenti anche i tecnici del settore Infrastrutture Viarie e Mobilità per l’avvio dell’affidamento di incarico alle imprese competenti, per la sistemazione della criticità dovute alle piogge delle ultime ore.