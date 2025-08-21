Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    venerdì 22 Agosto
    Demo

    Polizia Locale: in tangenziale nord restringimento di una carreggiata

    Polizia Locale 1 Min Read

    Si viaggia su una sola corsia, tra l’uscita Stadio e il centro in direzione città.

    n tangenziale Nord, a  causa della caduta di materiale nell’ultimo sottopasso prima dell’ex Lux, dalle 10 di questa mattina la Polizia locale ha provveduto al restringimento di una carreggiata, tra l’uscita Stadio e il centro in direzione città.

    Sul posto oltre a due pattuglie della Polizia locale sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona.

    Presenti anche i tecnici del settore Infrastrutture Viarie e Mobilità per l’avvio dell’affidamento di incarico alle imprese competenti, per la sistemazione della criticità dovute alle piogge delle ultime ore.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy