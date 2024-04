Polizia Locale. Incidente mortale in via Torricelli, muore motociclista. È la sesta vittima da inizio anno

Nuova tragedia sulle strade di Verona poco prima delle 13 quando, all’incrocio tra via Chioda e via Torricelli, è deceduto un motociclista 36enne, residente in città.

L’uomo, a bordo di una Honda, è stato colpito da una Peugeot, uscita contromano da via Chioda e guidata da una 32enne che, trasportata in ospedale al polo Confortini non in gravi condizioni, verrà indagata per omicidio stradale.

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della Polizia locale con gli specialisti del Nucleo Infortunistica e il SUEM 118 che hanno tentato di rianimare il motociclista. È stato informato il pubblico ministero di turno.

Quello di oggi è il sesto incidente mortale nei primi quattro mesi dell’anno a Verona.