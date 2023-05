Polizia Locale. Incidenti della mattina

La Polizia Locale è intervenuta su 5 diversi sinistri nella mattina di oggi. In particolare una Toyota Aygo condotta da 83enne ha tamponato un veicolo fermo al semaforo in corso Milano e poi dopo aver ingranato la retromarcia ed aver proseguito la marcia, ha tamponato un’altra auto al semaforo successivo a Porta San Zeno. Dopo l’urto l’auto si è capottata. L’uomo è ricoverato in codice giallo. Dagli accertamenti l’auto era salita in precedenza sulla rotonda ubicata subito dopo la Croce Bianca.

Altro incidente in via Diaz, dove una 90enne è stata investita da una Toyota Yaris sulle strisce pedonali. La donna è stata trasferita al polo Confortini con ferite alla testa. All’automobilista è stata ritirata la patente che verrà ora sospesa dalla Prefettura. Altri incidenti in tangenziale sud con l’ennesima fuoriuscita autonoma, in via Valverde e via del Minatore.