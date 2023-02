Polizia Locale: interventi su incidenti stradali

Grave incidente nella notte in via Caroto all’altezza del civico 11 poco dopo le due. Tre le persone a bordo, di eta’ tra i 24 e 25 anni, tutte rimaste ferite di cui un passeggero con un importante trauma cranico e ricoverato in codice rosso al polo confortini. Il conducente ha perso il controllo e l’auto, una BMW 318, si è schiantata contro il guard-rail. Sono in corso gli accertamenti sullo stato psicofisico dell’automobilista. Sul posto la Polizia Locale che ha chiuso la strada per circa due ore anche per permettere la pulizia della carreggiata e la rimozione del veicolo particolarmente danneggiato nell’urto. Investimento di una ciclista l’altra sera invece all’incrocio semaforizzato tra viale Galliano e via San Marco, già teatro di gravi incidenti anche mortali. La donna a bordo di una bicicletta 59enne è stata investita sull’attraversamento ciclopedonale da una BMW proveniente da Porta Palio. Alla base ancora una volta il probabile passaggio con il semaforo rosso. Al sinistro ha assistito una pattuglia della Polizia Locale che seguiva a pochi metri il veicolo investitore.