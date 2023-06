Polizia Locale: raffica di incidenti stradali in 72 ore

Nuova serie di incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale per fortuna senza gravi incidenti. La scorsa notte poco dopo le 2, fuoriuscita sulle Torricelle di un conducente 35enne, a bordo di una Panda. che è rimasta bloccata sulla scarpata solo grazie alla presenza di alberi. Tasso alcolemico di oltre quattro volte il limite e patente ritirata con sospensione da parte della Prefettura da uno a due anni. Altro incidente in zona Trezzolano con un autocarro rimasto bloccato sulla scarpata solo grazie al guardrail. Ancora scontro tra autobus ATV e un autocarro a Porta Vescovo all’incrocio con via Unità d’Italia. Monopattinista 22enne caduto in via Roveggia con varie lesioni, scontro tra due auto in corso Milano e via Galvani, tamponamento autocarro contro auto su strada Brescia. In pratica in 72 ore ben 18 incidenti rilevati con 16 feriti e ben 34 veicoli coinvolti.

“Oggi il governo ha approvato un disegno di legge che inasprisce molte sanzioni e introducendo la mini-sospensione della patente per 7 giorni, quando si commettono alcune gravi violazioni al codice della strada, ma se hai un punteggio tra i 19 e i 10 punti sulla patente, e di 14 giorni se hai dai 10 ad un 1 punto. Nessuna sospensione per chi ha da 20 punti in su, tranne i consueti casi già oggi previsti. Serviranno alcuni mesi al Parlamento per approvare il testo e forse sarebbe stato più utile un decreto-legge, considerato l’aumento degli incidenti in tutta Italia. Il contenuto del provvedimento va nella giusta direzione della maggiore consapevolezza sui rischi alla guida, in modo particolare su distrazione da cellulare, alcol, droga, guida monopattini ed alta velocità – dichiara il comandante Luigi Altamura”.