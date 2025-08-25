Polizia Locale: rubano i-phone in Bra ad una famiglia tedesca in vacanza. Individuato autore e restituito il telefono

Un furto di un i-phone in piazza Bra mentre dei turisti camminavano ammirando le bellezze della città, la tenacia nelle ricerche da parte dei proprietari, l’immediato intervento della polizia locale con l’individuazione dell’autore del furto e soprattutto la restituzione del telefono ai turisti.

Questo il riassunto di un sabato, iniziato verso le ore 15 in Bra, quando dalla tasca di una donna straniera è stato rubato un i-phone: l’uomo alle spalle della signora nega di averlo con sé e si allontana. I turisti fermano una pattuglia della polizia locale di Verona di servizio in centro, a cui segnalano che il segnale gps continua a funzionare. Gli agenti vedono lo spostamento del segnale nella zona di via Basso Acquar, ma poi improvvisamente si spegne. Viene fatta formale denuncia di furto, con la descrizione dell’uomo visto alle spalle della turista nel Comando di via del Pontiere. Ma i turisti derubati non si perdono d’animo e alle 19,30 il cellulare è tornato a dare la posizione. Sono state nuovamente allertate le pattuglie che hanno registrato il segnale prima in via dei Mutilati e poi in via Altichiero, dove hanno trovato un uomo, corrispondente alla descrizione della denunciante, e altri due soggetti con soldi in mano, che alla vista degli agenti sono fuggiti. E’ stato fermato un 44enne, senza fissa dimora, nell’istante in cui ha abbandonato l’i-phone su un muretto, subito recuperato. Portato l’uomo al Comando di via del Pontiere, questi è stato riconosciuto come autore del reato e denunciato a piede libero per furto aggravato. Sono in corso ulteriori indagini sui ricettatori. Nel frattempo nella tarda serata il telefonino è restituito alla famiglia, che ha ringraziato gli agenti per il lungo lavoro portato a termine.

Nel fine settimana la Polizia Locale ha effettuato controlli in centro identificando 65 persone. Sono risultate ridotte le presenze di accattoni molesti, spariti i centurioni e le zone dei bivacchi notturni sono risultano prive di presenze così come le pensiline della stazione, via Albere e piazza Renato Simoni. Sono state sanzionate due persone nel cortile del Tribunale.