Polizia Locale Verona: 129 veicoli sequestrati da inizio anno senza copertura assicurativa nuovo allerta dell’IVASS per vendita online di polizze false

Non conosce soste la verifica sulle strade di Verona da parte della Polizia Locale sulla scopertura assicurativa RC-auto. Grazie al sistema informativo Giano e alle connessioni in tempo reale con la banca-dati della Motorizzazione, gli agenti hanno sottoposto a sequestro ben 129 veicoli, da inizio anno e fino al 6 marzo. Erano stati 155 nel 2022, 138 nel 2021, 84 nel 2020 a causa del Covid, e 123 nel 2019. In tutto il 2022 sono stati sequestrati ben 757 mezzi. Per cui si è superato il numero del pre-pandemia. Anche l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha lanciato un nuovo allerta, segnalando ben 26 siti internet che vendono polizze false. Alcuni automobilisti veronesi sono incappati in queste agenzie e a loro insaputa hanno sottoscritto polizze da soggetti non autorizzati. La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se relative a polizze di durata temporanea. L’IVASS sottolinea, in particolare, che i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società non iscritte negli elenchi sopra indicati e grazie al sito istituzionale www.ivass.it è possibile verificare in tempo reale gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la r. c. auto e la r.c. natanti), il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea ed infine l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, le società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione.