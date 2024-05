Primo maggio con i bus in servizio: scatta il blitz della Polizia Locale sul mancato pagamento del biglietto. Due denunce con sequestro di droga e soldi

Per la prima volta nella giornata del 1°Maggio, festa del Lavoro, l’Azienda Trasporti Verona ha svolto servizio pubblico con orario festivo di bus urbani ed extraurbani. Al fine di garantire la sicurezza a bordo, a tutela di autisti ed utenti e per verificare l’avvenuto pagamento del biglietto, la Polizia Locale, unitamente ai controllori di ATV, ha effettuato un maxi-controllo nel pomeriggio, tra le fermate del centro commerciale Adigeo e la zona della stazione di Porta Nuova. Sono stati controllati 16 autobus e 445 persone, di cui 76 sanzionate perché prive del titolo di viaggio. Ventotto utenti hanno pagato subito la multa, per un importo di 1.442 euro. Durante i controlli sono state denunciate due persone, una per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e atti osceni in luogo pubblico, l’altra per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente con il sequestro di circa 30 grammi tra hashish e marijuana e di 455 euro.