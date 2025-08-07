Report Polizia Locale: individuato autore di furti in alcune auto

Grazie ad una segnalazione e al pronto intervento di una pattuglia del reparto motorizzato della Polizia Locale, è stato individuato l’autore di alcuni furti su delle autovetture, avvenuti nella serata di ieri, tra via Faccio e via Locatelli.

“Una volta ancora le segnalazioni dei cittadini – spiega l’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi – contribuiscono in modo determinante al contrasto della microcriminalità. Verona, bellissima città turistica, non si ferma in agosto e l’amministrazione, grazie all’intenso lavoro della Polizia Locale, presidia e opera per la serenità di cittadini e ospiti”.

L’uomo è stato bloccato poco distante dall’area dei bastioni: 34enne, senza fissa dimora, era stato visto rovistare nelle auto, ed è stato bloccato con borse e numerosa refurtiva tra cui scarpe da donna, profumi, borsette, occhiali, telecomandi di cancelli. Interrogato sulla provenienza della refurtiva egli non è stato in grado di dare una spiegazione, asserendo di averla rinvenuta all’interno di un cassonetto dei rifiuti. Di altri oggetti rinvenuti era stato poco prima segnalato il furto in auto dai proprietari.

Il materiale recuperato è stato subito restituito ai legittimi proprietari che hanno sporto querela. Tranne un telefono di marca i-phone con cuffiette, il cui furto non risulta segnalato per cui il proprietario o la proprietaria sono invitati a recarsi al Comando della Polizia Locale.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della repubblica, mentre da accertamenti, è emerso che erano pendenti anche notifiche di atti di Polizia Giudiziaria da parte di altre Forze dell’Ordine.

Nella giornata di ieri sono state anche identificate 67 persone, controllati 81 veicoli, sequestrate tre autovetture per la mancanza di copertura assicurativa e sanzionati undici guidatori di monopattini per mancato uso del casco e utilizzo con passeggero. Infine sono state quattro le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana per bivacchi.