Serie di incidenti in citta’

La Polizia Locale è stata impegnata in alcuni incidenti che hanno comportato anche rallentamenti alla circolazione come quello avvenuto verso le 9 sul cavalcavia di viale Piave tra due auto, una Mercedes e una Opel Corsa, che si sono tamponate violentemente ostruendo due corsie. Poco prima, scontro in via dell’Esperanto tra una moto Honda Hornet e una autovettura Opel. Il motociclista, 55enne, è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento con ferite lievi. Mentre alle 7 altro scontro auto e moto in viale Nino Bixio con via delle Argonne. La dinamica dell’incidente tra una Audi A3 e un Piaggio Liberty è da accertare.

Poco dopo sempre in zona Fiera all’incrocio viale dell’Industria con via Belgio, violento scontro tra un autocarro Citroen e una autovettura Mazda che si è ribaltata, per fortuna senza gravi lesioni per i conducenti.

Alle 10 in piazza Penne Nere scontro tra una Renault e una bicicletta condotta fa una cittadina brasiliana 52enne, trasportata a Borgo Trento.

In tangenziale Nord fuoriuscita autonoma di un Fiat Fiorino, negativo all’alcoblow che ha danneggiato il guard-rail e spostato i new-jersey. Nessuna conseguenza sul conducente. Alle 13 investimento di pedone in lungadige Porta VIttoria da parte di una Volkswagen Caddy nei confronti di una ragazza 23enne, trasportata al Polo Confortini.

Infine scontro alle 17.15 in via Merighi tra due autovetture, in corso di rilevamento.

Alla base degli scontri troppo spesso la distrazione e la mancata precedenza e anche l’alta velocità con perdita di controllo del veicolo.