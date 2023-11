Tenta di rubare un tablet da un veicolo, arrestato dalla Polizia Locale

Ancora un arresto in flagranza di reato da parte del reparto territoriale della Polizia Locale, grazie alla preziosa segnalazione di una cittadina accortasi che a bordo del proprio veicolo era presente un uomo, intento a rubare un tablet. Vistosi scoperto è fuggito ma la pattuglia di zona in pochi secondi ha bloccato il cittadino 30enne, già autore di reati contro il patrimonio, che è stato arrestato e messo a disposizione del pubblico ministero di turno. Questa mattina si è svolta l’udienza per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il difensore ha chiesto i termini a difesa, il giudice ha rinviato a marzo il processo. Nella sola serata di mercoledì la Polizia Locale ha effettuato dodici interventi per la sicurezza urbana, con identificazioni e controlli in varie zone della città.