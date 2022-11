Tra Santa Lucia e Golosine si pedala in sicurezza: al via l’asfaltatura delle rotaie sulla ciclabile della ferrovia

Risolto un problema importante su un tratto che è stato teatro di numerosi incidenti per i ciclisti

E’ iniziata l’opera di asfaltatura delle rotaie presenti sul tratto di pista ciclabile tra Santa Lucia e Golosine in Quarta Circoscrizione. Dopo anni viene finalmente risolto un problema importante e sentito dai residenti, garantendo loro sicurezza con la copertura delle rotaie che, negli anni, hanno provocato diversi incidenti a chi vi transitava in bicicletta.

L’intervento completa un iter iniziato ad agosto, quando l’assessore al Decentramento Federico Benini, i consiglieri comunali Francesco Casella, Fabio Segattini e rappresentanti di Fiab Verona, avevano fatto un sopralluogo sulla ciclabile.

“Siamo soddisfatti – sottolinea l’assessore Benini – perché abbiamo messo in sicurezza un tratto di ciclabile sul quale molti ciclisti sono stati vittime di incidenti a causa della presenza delle rotaie. Un lavoro eseguito dopo tanto tempo perché, secondo la scorsa Amministrazione, non si poteva fare essendo di proprietà di Rfi. Come invece abbiamo fatto noi, bastava provare a contattarli inviando delle email di sollecito. Non possiamo permetterci di perdere tempo quando in ballo c’è la sicurezza e l’incolumità dei cittadini”.