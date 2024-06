Decreto di nomina del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia

Bosco Chiesanuova (Vr), 5 giugno 2024

Massimo Sauro è il Presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Lo ha stabilito il presidente della Regione Veneto Luca Zaia con decreto del 27 maggio. Sauro resterà in carica – come indica il provvedimento – per la durata della XI Legislatura.

Sauro, in quanto vicepresidente, era già subentrato come legale rappresentante dell’Ente Parco al presidente dimissionario Giuliano Menegazzi.

Confermata la compagine del Consiglio Direttivo composta dai consiglieri Silvia Marcazzan, Daniele Zivelonghi, Marco Antonio Cappelletti e Giuliano Menegazzi.

Così il neopresidente Massimo Sauro: «Sono onorato di rappresentare l’Ente Parco e uno splendido territorio come quello della mia Lessinia. Ringrazio il presidente della Giunta Regionale per l’incarico e per la fiducia. Continuerò a lavorare, come fatto fin ora, con grande impegno per l’organizzazione, la promozione e la realizzazione di tutte quelle iniziative e attività che porteranno beneficio al territorio, consapevole del meraviglioso patrimonio che la Regione Veneto ci ha chiamato a tutelare, valorizzare e promuovere. Le ricchezze naturali, ambientali, produttive, culturali e storiche del Parco sono immense».

«Sono convinto – aggiunge Sauro – che in questa fase, ci sarà la possibilità di collaborare con Istituzioni, Amministrazioni locali e Associazioni, per un confronto costruttivo e indispensabile per il futuro del nostro territorio. Con piacere ho constatato che molte delle liste candidate alle prossime elezioni amministrative nei vari Comuni della Lessinia sul loro programma citano il Parco e i suoi valori. In questo modo, viene riconosciuto all’Ente Parco un ruolo importante sul territorio, segno della volontà di creare una collaborazione tra le varie realtà che serva per lo sviluppo e la gestione del nostro territorio, avendo nel contempo attenzione alla tutela dell’Area protetta e consapevolezza delle necessità di chi vive e lavora all’interno del Parco essendone una delle componenti essenziali del sua stessa esistenza per storia, cultura, tradizioni e produzioni».