Torna la magia di Moonlight Lessinia

12 escursioni gastronomiche nelle 12 notti di luna piena da settembre 2024 a luglio 2025, immersi nella natura incontaminata tra le malghe del Parco Naturale della Lessinia: trekking al tramonto, degustazioni di formaggio Monte Veronese DOP e di vini naturali con VinNatur

03 Settembre 2024 – Dopo il successo della prima edizione nel 2019, torna a grande richiesta la manifestazione più suggestiva del Nord Est: Moonlight Lessinia, la prima rassegna di escursioni enogastronomiche nelle notti di luna piena sui sentieri del Parco Naturale della Lessinia, un paradiso verde che si trova tra le Piccole Dolomiti, la città di Verona e il Monte Baldo.

Dal 18 settembre all’11 luglio 2025, 12 notti di luna piena vedranno escursionisti e appassionati di natura ed enogastronomia prendere parte a un’esperienza unica nella natura, con un palinsesto ideato e organizzato dallo staff di AltaLessinia.com in collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Formaggio Monte Veronese DOP e con l’Associazione VinNatur. Moonlight Lessinia non è solo un evento escursionistico ed enogastronomico, ma anche un viaggio alla scoperta delle tradizioni secolari e delle storie che hanno forgiato l’identità di questa regione. Ogni percorso è un’opportunità per conoscere al meglio l’alta Lessinia, stagione per stagione: in primavera ed estate passeggiando tra gli animali al pascolo o in autunno tra le foglie che si tingono di rosso e giallo.

Tutti gli appuntamenti – a cadenza mensile – prevedono un’escursione guidata di trekking leggero al tramonto della durata di circa due ore, sui sentieri più belli della Lessinia e accompagnati da esperte guide ambientali dell’associazione AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). Passeggiate mozzafiato che raggiungeranno le cime più alte dell’Altopiano della Lessinia, tra i 1000 e 1500 metri slm e toccando il confine tra Veneto e Trentino, alla scoperta di scorci e paesaggi unici dalle rocce della Valle delle Sfingi, ai dolci pascoli del territorio, alle trincee più famose d’Italia fino ai crinali di Passo Malera.

La meta cambierà di volta in volta in uno dei rifugi o delle malghe del territorio, dove gli escursionisti saranno accolti con i profumi e i sapori autentici della montagna veronese, iniziando con una degustazione del celebre Monte Veronese DOP in varie stagionature, tra cui un’edizione limitata prodotta solo con latte d’alpeggio. Seguiranno i piatti tipici del territorio come i gustosi gnocchi di malga. Ad ogni appuntamento, protagonista anche un produttore di VinNatur, che racconterà la propria storia attraverso la degustazione dei suoi vini naturali, insieme ad aneddoti e curiosità sul legame tra il calendario astronomico, i cicli lunari e le attività in vigna e in cantina.

“Saranno delle vere e proprie esperienze da non perdere per scoprire e assaporare il territorio della Lessinia, perché si potranno unire in un’unica serata il trekking leggero,

l’atmosfera suggestiva della luna piena e delle degustazioni esclusive del formaggio Monte Veronese e di vini naturali, oltre ai piatti proposti da malghe e rifugi” racconta Riccardo Zanini, responsabile del progetto Moonlight Lessinia.

Per iscriversi alle escursioni, è disponibile il sito web www.altalessinia.com

o rivolgersi alla segreteria organizzativa al +39 320 0736306.

Tutte le date in programma, fino a luglio 2025:

18 settembre 2024, Malga Campegno – Al chiaror di luna sui crinali di passo Malera e Malga San Giorgio

17 ottobre 2024, Rifugio Malga Lessinia – Una notte di luna piena sui confini tra Veneto e Trentino

15 novembre 2024, Ristorante Al Caminetto – I panorami del Monte Grolla sotto la luna piena

15 dicembre 2024, Malga Campolevà – L’ultima luna piena dell’anno, nel cuore degli alti pascoli della Lessinia

13 gennaio 2025, Malga Valbella – La luna d’inverno e i paesaggi delle alte malghe

12 febbraio 2025, Agriturismo Gaspari – Al chiaror di luna nella Valle delle Sfingi

14 marzo 2025, Agribirrificio Laorno – Una notte di luna piena da Grietz alla Val Squaranto

13 aprile 2025, Malga Moscarda – Luna piena e panorami ai margini della foresta dei Folignani

12 maggio 2025, Rifugio Lausen – I panorami delle alte malghe di Velo, al chiaror di luna

11 giugno 2025, Rifugio Dardo – I grandi faggi di malga Dardo in una notte di luna piena

10 luglio 2025, Ristorante La Stua – Le antiche contrade di Erbezzo, dal tramonto alla luna piena

11 luglio 2025, Locanda Alpina – Una notte di luna piena sui pascoli della Lessinia Trentina