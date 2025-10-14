Esplosione Castel D’Azzano. Dimessi 5 dei 6 feriti trasportati a Villafranca. Sul posto i veterinari dell’ULSS 9

L’ULSS 9 Scaligera esprime il proprio cordoglio all’Arma dei Carabinieri e ai familiari dei tre Militari che stanotte hanno perso la vita nell’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano durante un intervento assieme ad altri Carabinieri, ad agenti della Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco.

All’Ospedale ‘Magalini’ di Villafranca sono state trasportate 6 persone rimaste ferite durante l’esplosione.

Il personale sanitario del Pronto Soccorso ha prestato loro le cure del caso e fatto eseguire tutti gli accertamenti necessari. Cinque pazienti sono stati dimessi durante la mattina; resta ricoverato un agente di Polizia che dovrà subire un intervento ortopedico.

Sul posto, alle prime ore del mattino, è intervenuto il personale del Dipartimento di Prevenzione con i veterinari del Servizio Veterinario di Sanità Animale, allertati dal SUEM per la presenza di una stalla attigua al casolare crollato. Gli operatori stanno seguendo il trasferimento degli animali.