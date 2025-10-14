Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    martedì 14 Ottobre
    Demo

    Esplosione Castel D’Azzano. Dimessi 5 dei 6 feriti trasportati a Villafranca. Sul posto i veterinari dell’ULSS 9

    Sanità 1 Min Read
    Ospedale Villafranca di Verona

    L’ULSS 9 Scaligera esprime il proprio cordoglio all’Arma dei Carabinieri e ai familiari dei tre Militari che stanotte hanno perso la vita nell’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano  durante un intervento assieme ad altri Carabinieri, ad agenti della Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco.
    All’Ospedale ‘Magalini’ di Villafranca sono state trasportate 6 persone rimaste ferite durante l’esplosione.

    Il personale sanitario del Pronto Soccorso ha prestato loro le cure del caso e fatto eseguire tutti gli accertamenti necessari. Cinque pazienti sono stati dimessi durante la mattina; resta ricoverato un agente di Polizia che dovrà subire un intervento ortopedico.

    Sul posto, alle prime ore del mattino, è intervenuto il personale del Dipartimento di Prevenzione con i veterinari del Servizio Veterinario di Sanità Animale, allertati dal SUEM per la presenza di una stalla attigua al casolare crollato. Gli operatori stanno seguendo il trasferimento degli animali.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy