Una domenica tra colli e cantine dei vini veronesi

È stato presentato oggi, mercoledì 18 marzo nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero, “Valpolicella, sui colli delle Strade del Vino”, evento alla scoperta di vini e territori scaligeri in programma domenica prossima.

Sono intervenuti per la Strada del Vino Valpolicella, il Vicepresidente Mirko Andreoli e la coordinatrice Monica Massarotti.

Durante la giornata del 22 marzo, 14 cantine apriranno le porte al pubblico, promuovendo degustazioni, visite guidate e piatti del territorio. La manifestazione coinvolgerà aziende di Fumane, San Pietro in Cariano, Marano, Negrar e Sant’Ambrogio nella Valpolicella Classica, a cui si aggiungeranno cantine di Verona e Grezzana.

I partecipanti riceveranno un kit degustazione e avranno diritto a due assaggi presso ogni cantina aderente. Non solo vino: ogni tappa verrà arricchita da proposte gastronomiche, dai taglieri di salumi e formaggi locali, ai piatti della tradizione scaligera, come i risotti all’Isolana e all’Amarone, serviti accanto a calici Doc e Docg.

Oltre alle visite in cantina, l’evento promuoverà escursioni guidate in e-bike, per permettere agli ospiti di conoscere paesaggi, tra marogne e vigneti, e comprendere al meglio i territori che determinano il “carattere” dei rossi veronesi più noti.

Le Cantine dell’edizione 2026:

La Dama (Negrar), Corte Martini (Negrar), Flatio (San Pietro in Cariano), Villa Purano (Marano di Valpolicella), Le Bignele (Marano di Valpolicella), Contra Malini (Marano di Valpolicella), Cottini Marco (Fumane), Scriani (Fumane), Paolo Cottini (Fumane), Boscaini Carlo (Sant’Ambrogio di Valpolicella), Bellalastra (Grezzana), La collina dei ciliegi (Grezzana), Val di Venere (Verona) e Ripa della Volta (Verona).

Per informazioni e iscrizioni: https://www.stradadelvinovalpolicella.it/ita/esperienze-eventi-in-valpolicella/1463/valpolicella-sui-colli-delle-strade-del-vino