Lupo, Borchia (Lega): “Regole del gioco chiare, politica eviti facili promesse”

Verona, 8 ago

“Sotto campagna elettorale tutti hanno grandi idee, la Regione viene chiamata in causa ogni tre per due ma le regole del gioco sono chiare e vanno spiegate”. Così Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo e segretario provinciale del partito a Verona, in merito al dibattito sulla modifica dello stato di protezione del lupo.

“La Lega ha iniziato a lavorare in Europa alla modifica della direttiva Habitat molti anni fa, quando ancora non andava di moda andare dagli allevatori vittime di predazione e prendere atto che si stava allargando un problema. Nessun far west – spiega Borchia – il Consiglio Ue, di cui il Partito Popolare europeo esprime la maggioranza dei membri, sancisce l’obbligo di mantenimento di una conservazione soddisfacente della specie. Ora l’iter prevede il recepimento a livello nazionale e, solo successivamente, le Regioni disporranno di tutti gli strumenti per dare risposte concrete ai territori. Per l’Italia, l’intervento normativo interesserà anche la legge n. 157/1992 ed una volta aggiornata la normativa nazionale, le Regioni stesse avranno a disposizione quanto necessario anche sotto l’aspetto giuridico per la gestione efficace della specie anche in funzione delle richieste provenienti dal territorio. Anche se siamo in campagna elettorale, le regole sono queste. Siamo sulla strada giusta ma chi vive la montagna ne ha abbastanza di anni di promesse non mantenute; motivo per cui invito Ministro dell’Ambiente e Governo a continuare a lavorare in questa direzione, con la miglior tempistica possibile”.