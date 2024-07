Valdegamberi (Consigliere Regione Veneto): “I miliardi per le armi hanno la priorità sui ragazzi disabili che vivono nelle nostre famiglie? Condivido una lettera che ho ricevuto nei giorni scorsi, affinché sia motivo di riflessione e di azione per chi amministra la cosa pubblica, a tutti i livelli”. 

Ogni settimana ricevo lettere e messaggi da familiari di

ragazzi o adulti con disabilità. A un ragazzo che frequenta da anni un CEOD è

stata negata dall’Inps la pensione da 250 euro al mese. Poi i miliardi per le

armi di trovano sempre. Non faccio ulteriori commenti e vi pubblico pari, pari

ciò che mi e’ pervenuto, per le debite riflessioni di noi amministratori, ad

ogni livello.

“Buongiorno Stefano, scusami se mi permetto di

disturbarti. Io ho un ragazzo diversamente abile, tanti anni fa, mi hai aiutato

ad inserirlo alla scuola #### per ragazzi con difficoltà. Il tempo passa e ####

è diventato un uomo, frequenta un Ceod a #### e si trova bene. Il mio ragazzo

ha un ritardo cognitivo, deve essere continuamente controllato in tutto quello

che fa, anche se riesce a fare le cose essenziali, si lava, mangia da solo,

cammina e va in chiesa da solo. Se non ha problemi è buonissimo, ma se si

preoccupa non capisce più nulla e diventa autolesionista. Abbiamo provato a

vedere se riesce a prendere il pullman da solo ma è stato un fiasco. Abbiamo

provato ad inserirlo in una fabbrica dove lavorano solo ragazzi disabili, ma

non lo hanno voluto perché ha bisogno di aiuto continuo sul lavoro. Abbiamo

fatto richiesta perché abbia la pensione di invalidità civile ma non ha

raggiunto il punteggio necessario; credo che manchino una decina di punti o

poco più, a me non interessano tanto i 250 euro della pensione, anche se non

nego che farebbero comodo. Il figlio è mio ed io me lo mantengo, ma io e sua

madre non siamo eterni. Avendo il punteggio più alto , nel caso della morte dei

genitori, potrebbe avere la reversibilità della nostra pensione ed avere qualche

soldo per vivere. Abbiamo ripresentato la domanda di aggravamento, non ricordo

se è la terza o la quarta volta che la presentiamo e stiamo aspettando che ci

contattino per un ulteriore visita. La domanda che ti faccio è questa: esiste

un modo per fare in modo che un ragazzo di 25 anni possa essere tutelato? Non

riesce e non è adatto al lavoro, questo lo dicono i certificati, non può

avere il patentino, ( la commissione lo ha escluso categoricamente) ho provato

a fare la visita perché mio figlio continuava a dirmi che lui è intelligente

come tutti gli altri e dopo 4 anni non trovavo più scuse per salvarmi la

faccia, non riesce a muoversi al di fuori del suo ambiente protetto, (in paese

è benvoluto da tutti e tutti lo aiutano quando serve) la commissione d

invalidità aggiunge un paio di punti ad ogni ricorso, ma andando avanti di

questo passo andrà a prendere la pensione di vecchiaia. Scusami per il disturbo

che ti ho dato e scusami per lo sfogo. Ogni bene sia con te. Buona giornata e

buon lavoro”.

Questa è la vita reale di chi vive oggi in Italia con un figlio disabile.