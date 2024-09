Valdegamberi (Consigliere Regione Veneto): Il Governo crei una zona franca nel Veneto, con tassazione pari ai paradisi fiscali europei come l’Olanda, favorendo il rientro in Italia delle multinazionali, recuperando così una montagna di miliardi persi”.

Da Mediaset alla Fiat e molte altre multinazionali che operano in Italia pagano le tasse in Olanda. Le holding dei grandi gruppi hanno sede in questo Paradiso Fiscale Europeo. Perché nessun politico in Italia e in Europa si pone questo problema e ci si accanisce solo contro l’evasione di sopravvivenza dei piccoli imprenditori? Poco importa che mentre Draghi parla della necessità di uniformare i regimi fiscali la Von Der Leyen nomini commissario europeo delle finanze un ex ministro delle finanze olandese, esperto di paradisi fiscali . Nessuno si indigna. Poi ci si preoccupa della Bolkestein e della concorrenza, come se un fisco di favore non fosse una concorrenza sleale. Le multinazionali spostano in Olanda ogni anno fino a 180 miliardi di dollari di profitti per pagare meno tasse, stando al Global tax evasion report dell’Osservatorio fiscale dell’Ue. Propongo come risposta delle zone franche in Italia, meglio ancora nel Veneto, dove permettere alle multinazionali di portare la loro sede, godendo dei benefici sulla tassazione del paradiso fiscale olandese. Piuttosto dell’umida e fredda Olanda, a parità di condizioni fiscali, sono convinto che i top manager e i proprietari di queste società verrebbero più volentieri in Italia.