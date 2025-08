Valdegamberi (Regione Veneto). Contro la fuga dei cervelli. Proposta: “Abolire stage e tirocini. In Veneto solo formazione interna retribuita, con rimborso totale per le imprese”

Verona, 4 agosto 2025

Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi presenta una sua idea aprendosi al confronto con il mondo dell’impresa e della formazione. Occorre essere più incisivi e fare formazione mirata e utile per l’impresa: troppe risorse vengono sprecate per formazione inutile. Punta ad abolire definitivamente stage e tirocini extracurricolari nel Veneto e a introdurre un nuovo modello di inserimento lavorativo per i giovani, basato su contratti veri, formazione interna retribuita e rimborso totale dei costi a carico della Regione.

“Troppi giovani neolaureati oggi vengono impiegati per mesi in aziende senza contratto e senza paga, sotto forma di stage o tirocini. In realtà è sfruttamento. Pochissimi entrano nell’organico dell’azienda. Serve un cambio di rotta netto e coraggioso”, dichiara Valdegamberi.

La proposta prevede che le imprese possano formare i giovani solo dopo averli assunti con un contratto di lavoro regolare. La formazione si svolgerà direttamente all’interno dell’azienda, su contenuti specifici e operativi: gestione e organizzazione del lavoro, uso di macchinari e tecnologie, sicurezza, sviluppo di lavori di ingegno e di concetto, mansioni aziendali concrete, etc. Dev’essere un vestito su misura per ogni specifica azienda.

Il piano formativo sarà redatto dall’imprenditore stesso, in base alle esigenze reali dell’azienda, e si svolgerà durante l’orario di lavoro, con piena retribuzione.

La Regione Veneto, attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), si farà carico del rimborso integrale dei costi formativi, compresi tutoraggio, materiali didattici, certificazioni e – in parte – anche dei costi salariali sostenuti durante il periodo formativo.

“Vogliamo evitare la fuga dei cervelli all’estero e dare alle imprese venete la possibilità di crescere con giovani competenti, già formati sul campo, senza oneri aggiuntivi. È un patto equilibrato tra giovani, imprese e istituzioni”, sottolinea Valdegamberi.

L’obiettivo è chiaro: dire basta al precariato mascherato da stage e offrire ai giovani veneti lavoro vero, formazione mirata e prospettive concrete, qui, nella loro terra. Per le imprese vanno formate specifiche e non generiche professionalità per poter essere inseriti proficuamente nel contesto produttivo.