Perché utilizzare Google ADS? Scoprilo Adesso

Il mondo dei motori di ricerca è cambiato radicalmente negli ultimi anni e Google Ads è forse lo strumento che più di tutti ha guidato questa trasformazione. Infatti gli annunci a pagamento su Google sono uno dei metodi più efficaci per effettuare pubblicità online e rendersi visibili ai propri potenziali clienti.

Le campagne Pay per Click permettono alle aziende di farsi trovare da chiunque utilizzi Google per cercare informazioni, prodotti e servizi online. Se usato correttamente, questo tipo di campagna di marketing digitale è in grado di produrre un gran numero di richieste da parte di persone che vogliono esattamente quello che l’azienda advertiser ha da offrire.

Non promuovi la tua attività con Google Ads oppure non stai ancora sfruttando il tuo account al massimo delle sue potenzialità? Il consiglio migliore in questo caso è quello di affidarti ad un professionista o ad una agenzia specializzata, in grado di farti ottenere il massimo dal tuo account, ad esempio l’agenzia web marketing Eviblu di Vicenza.

Che cos’è Google Ads?

Quando vedi un annuncio di un’azienda posizionarsi come primo o secondo tra i risultati di una ricerca su Google, sappi che non è necessariamente il frutto di un buon progetto SEO. ll più delle volte l’azienda si posiziona proprio grazie ad una campagna Adv ben strutturata e professionale.

Tramite Google Ads puoi farti vedere da migliaia di potenziali clienti senza pagare nulla. Hai capito bene: la visualizzazione degli annunci è completamente gratuita mentre l’advertiser paga solo nel momento in cui uno dei suoi annunci viene cliccato dai potenziali clienti che hanno cercato termini pertinenti su Google Search o su Google Maps.

Si tratta di uno strumento di marketing digitale fondamentale per tutte le aziende che desiderano farsi vedere e farsi trovare dal proprio pubblico di riferimento per mezzo di un annuncio di qualità.

Come funziona una campagna Google?

Quando progetti una campagna Google Ads, per prima cosa devi stabilire quale sia l’obiettivo principale obiettivi che intendi raggiungere:

● Aumentare le chiamate alla tua attività.

● Indirizzare più visitatori verso il tuo negozio.

● Ottenere un flusso continuo di richieste di preventivo

● Guidare le persone verso il tuo sito web o la landing page della tua azienda.

Quindi, bisogna stabilire se il testo dell’annuncio sarà inviato a un pubblico globale o locale. Sei libero di indicare esattamente la località o l’area di tuo interesse e puoi anche attivare la campagna annunci solo in determinati orari e in giorni specifici della settimana.

In seguito imposterai gli asset, ovvero testi, titoli, descrizioni, immagini e video per spiegare chi sei e che cosa puoi offrire ai tuoi clienti. Google ti supporterà e ti darà validi consigli durante la creazione degli annunci.

I vantaggi di una campagna Google Ads

Ecco alcuni dei vantaggi dell’utilizzo di questo strumento in una strategia di marketing digitale.

1) Aumenta i contatti e i clienti.

Google Ads attualmente è uno degli strumenti più sicuri per la generazione di contatti via internet. Se le tue campagne sono impostate correttamente, possono permetterti di ottenere lead estremamente qualificati per mezzo del tuo formulario web, del tuo modulo opt-in o grazie ad altri strumenti online.

2) È una piattaforma di marketing flessibile.

Chiunque utilizza Google Ads con una certa costanza ti dirà che si tratta di una piattaforma di marketing estremamente flessibile. È adatta ad aziende di ogni tipo e dimensione. Si può letteralmente attivare e disattivare in qualsiasi momento il traffico Internet in arrivo sul tuo sito. Inoltre, è compatibile con un’ampia gamma di altre piattaforme di marketing e sistemi software.

3) Ottieni un elevato ritorno sull’investimento.

A differenza di altre strategie di marketing, ti fa pagare solo per gli annunci su cui gli utenti cliccano. Una volta ottimizzate le campagne, si può ottenere un elevato ritorno sull’investimento, che potrebbe non essere possibile con altre strategie di marketing. Inoltre con Google Ads hai una misura esatta del tuo ROI, perché puoi valutare esattamente quando hai guadagnato e quanto hai speso in un determinato periodo di tempo.

4) Risultati rapidi e trasparenti

Google Ads è noto per fornire risultati e rapporti rapidi e chiari sulle tue campagne.

È facile analizzare l’andamento delle tue campagne perché la dashboard ti fornisce tutte le informazioni relative a ciascuna campagna. Puoi visualizzare il numero di click sugli annunci, le parole chiave digitate dai tuoi potenziali clienti prima di visualizzare i tuoi annunci, il conversion rate e il costo dei clic. Tutte queste features rendono Google ads uno strumento estremamente trasparente e intuitivo.

Grazie al dominio del mercato da parte di Google e alla sua enorme base di dati, il gigante della ricerca consente a tutte le aziende di generare un’enorme quantità di traffico ogni giorno. L’importante è che l’azienda investa un budget adeguato.

Per Google è importante mostrare contenuti e annunci pertinenti e infatti l’algoritmo del motore di ricerca continua ad evolvere e migliorare allo scopo di produrre i risultati più utili e gli annunci più attinenti. Questo ha un effetto positivo per le aziende che fanno pubblicità, in quanto gli annunci producono lead e visitatori di alta qualità attraverso un sito web, un negozio di e-commerce o anche il modulo di contatto di una landing page.

Analizza il target di mercato

È importante analizzare con attenzione il tuo target di clientela. Se comprendi davvero il tuo pubblico, i suoi bisogni e i suoi desideri, potrai più agevolmente comunicare con loro e offrire esattamente quello di cui hanno bisogno e nel momento in cui ne hanno bisogno.

Grazie ad una campagna Google Ads, inoltre, hai a disposizione gratuitamente un’ampia mole di dati relativa ai tuoi potenziali clienti e alle loro preferenze. I metodi di indagine tradizionali (la disciplina chiamata “marketing research”), strutturati attraverso i questionari, i sondaggi e le interviste, sono costosi, sono condizionati dai cosiddetti “bias” e producono risultati limitati. Google Ads, invece, fornisce informazioni sulle abitudini e le esigenze dei clienti dettagliate, che gli imprenditori delle generazioni precedenti potevano solo sognare.

Infine, un avvertimento: creare e gestire una campagna di annunci su Google non è un lavoro semplice e banale: una campagna che funzioni richiede attenzione ed esperienza. Se ti approcci al mondo di Google con leggerezza, il rischio è quello di “regalare” il tuo budget al motore di ricerca. Molto meglio contattare validi professionisti e lasciarsi guidare da loro per valutare poi sul campo le tue reali potenzialità di crescita in rete.

*I.P.