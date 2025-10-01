L’Altra Provincia… Resti di vecchi tagli di alberi che creano problemi

San Giovanni Lupatoto – Ceppi di alcuni alberi tagliati le cui radici stanno squarciando il suolo, con le conseguenze d’alzare montagnole di terra e di svellere i cordoli in pietra che delimitano parte del lato destro della strada, provenendo dalla rotatoria di via Cesare Battisti e proseguendo verso l’altra rotonda che immette in via Ugo Foscolo.

È quanto si può constatare in via Marinai d’Italia Battaglione San Marco, dove i resti di vecchi abbattimenti per chissà quali cause stanno degenerando in uno sgradevole danno ambientale ed urbano.

Che sia possibile rimediare alla spiacevole situazione, salvaguardando ecologia e sicurezza, secondo un elementare piano di ripristino per decoro pubblico?

c. b.

(Foto Beccalossi)