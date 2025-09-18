L’Altra Verona… Indecente irriverenza davanti al cimitero di Borgo Roma

Anomalia del vivere civile in una società del rispetto. Nel piazzale secondario (lato via Benedetti) del cimitero di Borgo Roma, davanti all’entrata dell’ampliamento laterale a destra, rispetto all’ingresso principale.

Quanto constatato e documentato costituisce un degrado non solo ecologico ma pure dimostrazione dell’arroganza di anonimi inquinatori. I quali, senza seguire procedure e soluzioni istituzionali (che non comportano, tra l’altro, alcuna spesa se cittadini privati), decidono di scaricare nottetempo l’incomodo presso cassonetti dell’immondizia in aree preferibilmente isolate.

Come quella citata in Borgo Roma, dove, accanto ad un contenitore per carta e cartoni, qualche sconsiderato, dotato d’un automezzo idoneo al trasporto, ha voluto sbarazzarsi d’un cumulo di vetri rotti e di vari fusti e contenitori di plastica provenienti, con tutta probabilità, da qualche ristrutturazione edilizia, magari fai-da-te.

Un atto irresponsabile, nonostante l’Amia (Azienda multiservizi d’igiene ambientale) offra uno specifico servizio di prelievo e smaltimento di rifiuti ingombranti del tutto gratuito e descritto nel suo sito www.amiavr.it (https://www.amiavr.it/Raccolta-differenziata/Raccolta-rifiuti-ingombranti), contattando, per la prenotazione, il numero verde 800904363 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 20.00, sabato dalle 8.00 alle 13.00).

E malgrado la stessa Amia metta a disposizione pure un ulteriore servizio, altrettanto gratuito (a pagamento per le attività commerciali), inerente ad alcune categorie di materiali di scarto (https://www.amiavr.it/Raccolta-differenziata/Isole-ecologiche) presso le “isole ecologiche” di Basso Acquar (in via Bartolomeo Avesani 34, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00) e Mattarana (strada Mattaranetta 41, a San Michele Extra, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e, nei giorni martedì, giovedì e sabato, dalle 14.00 alle 18.00).

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi

