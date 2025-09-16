Close Menu
    mercoledì 17 Settembre
    L’Altra Verona… Sta degenerando la situazione viabilistica in Borgo Roma

    L'Altra Verona... 1 Min Read

       Verona, immissione da via Leopoldo Biasi (sulla sinistra) in via Forte Tomba, 2 settembre 2025.

       Ennesimo incidente (per fortuna, senza gravi conseguenze) nel caos quotidiano che interessa la trafficatissima arteria di scorrimento (competenza della Quinta Circoscrizione).

       Dove l’interventismo istituzionale prolunga all’infinito lavori viabilistici per nuovi assetti stradali (senza progettualità o soluzioni alternative al disagio) che incrementano il flusso (anche se non soprattutto di automezzi pesanti) ed il pericolo di scontri, nonostante le lunghe code nei due sensi di marcia.

       Fino a quando resisterà la pazienza degli utenti costretti a spostamenti al rallentatore?

       c. b.

