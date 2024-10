San Martino Buon Albergo: modifiche alla viabilità per lavori di ripristino del manto stradale da lunedì 28 ottobre

A San Martino Buon Albergo lunedì 28 ottobre partiranno gli interventi di asfaltatura e ripristino del manto stradale a seguito dei lavori per la posa della fibra ottica eseguita da Open Fiber sul territorio comunale.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà in vigore il senso unico alternato e il divieto di sosta e, dove non altrimenti possibile, del divieto di transito, nei tratti di seguito indicati: via XX Settembre, via Torino, piazza Garibaldi, via G. B. Stegagno, via Martiri della Libertà, via Serena, via XXIV Maggio, via Martiri di Belfiore, via Vittorio Alfieri, via E. Fermi, via C. Beccaria, via Disciplina, via Mazzini, via Barbarani, via Radisi, via Venezia, via VI Reggimento Alpini, via Paglia, Vicolo Cieco Paglia, via Gorizia, via M. Zaldini, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Tagliamento, via Vittorio Veneto, via Unità d’Italia, via Isonzo, via Adamello, via S. D’Acquisto, via Fracanzana, via A. Meucci, via Archimede, via Fenil Novo, via Cà Nove, via Nazionale, via San Marco, via Guaina, via Mario Rigoni Stern, via Mezzavilla, via Giarette, via Mambrotta.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dalle 08:30 alle 18:00 tranne per la tratta riguardante via XX Settembre, per la quale le modifiche alla circolazione saranno in vigore dalle 08:30 alle 17:00. La conclusione dei lavori è prevista entro 3 o 4 giorni. I tratti interessati dai lavori in questione saranno regolati da un impianto semaforico e/o da un congruo numero di movieri. Si raccomanda per quanto possibile l’utilizzo di percorsi alternativi.

“Gli interventi che verranno eseguiti nei prossimi giorni – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Mauro Gaspari – rientrano nelle opere di ripristino e compensazione che abbiamo ottenuto da Open Fiber e che abbiamo richiesto di fare nei tratti più strategici per la mobilità per massimizzare i benefici. Sappiamo che durante l’esecuzione dei lavori ci potranno essere alcuni disagi alla circolazione ma l’intervento porterà un notevole miglioramento, visto che verrà asfaltato un tratto rilevante della statale 11, arteria di passaggio fondamentale per San Martino, con conseguente risoluzione delle criticità legate alle buche o all’asfalto danneggiato”.