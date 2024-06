L’avvocato Alessandro Gardoni proclamato nuovo sindaco di Valeggio sul Mincio

Valeggio sul Mincio (VR), 13 giugno 2024

Alle 9.55 di ieri, mercoledì 12 giugno 2024, nella sala consiliare del Municipio in piazza Carlo Alberto 48, l’avvocato Alessandro Gardoni è stato proclamato nuovo sindaco del Comune di Valeggio sul Mincio.

Gardoni, che ha ricevuto simbolicamente il testimone dal commissario prefettizio uscente, la dottoressa Lucrezia Loizzo, ha vinto le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno con il 63,37% dei consensi, ovvero 4.616 voti validi.

Il primo cittadino di Valeggio annuncerà nei prossimi giorni la composizione della nuova giunta in attesa della convocazione, da parte del segretario comunale, della prima assemblea con la convalida degli eletti.

“Indossare nuovamente la fascia tricolore è per me motivo di soddisfazione e orgoglio ma al contempo una responsabilità – commenta Gardoni –. A nome di tutta la squadra a mio sostegno ringrazioi valeggiani che ci hanno onorato della loro fiducia. Sarò il sindaco di tutti, anche di coloro che non ci hanno votato – aggiunge – perché la nostra comunità, unita e coesa, deve proseguire un virtuoso cammino di crescita e sviluppo per il paese. La campagna elettorale è finita, ora torniamo al lavoro con impegno, serietà, dedizione e quell’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto”, conclude Gardoni.