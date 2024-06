Valeggio, il sindaco Gardoni presenta la nuova Giunta: “Subito al lavoro”

Valeggio sul Mincio (VR), 25 giugno 2024

Il sindaco Alessandro Gardoni ha annunciato la nuova Giunta comunale, presentando anche le deleghe sue e della squadra di governo che lo accompagnerà nel mandato 2024-2029.

Quattro gli assessori ad oggi nominati, in attesa di un quinto profilo che emergerà dalle trattative in atto fra le forze di maggioranza. “In attesa di delineare la squadra al completo – fa sapere Gardoni – era per noi fondamentale iniziare a lavorare subito, per dare ai valeggiani le risposte che attendono.

La nuova amministrazione può contare su una maggioranza forte e coesa, di competenza ed esperienza, prerogative imprescindibili e necessarie a costruire un percorso di crescita e sviluppo per Valeggio, espresso con chiarezza e trasparenza nel nostro programma elettorale”.

Il vicesindaco è Franca Benini, di Fratelli d’Italia, con delega alle Politiche sociali.

Gli altri tre assessori sono espressione della lista civica Gardoni Sindaco: Bruna Bigagnoli, con delega a gemellaggi, tradizioni valeggiane, manifestazioni, servizi demografici e personale; Claudio Pezzo, con delega a manutenzioni del patrimonio comunale e agricoltura e, ancora, Eva Nocentelli, alla prima esperienza da assessore, con delega a sport, commercio e attività produttive.

In questa prima fase, rimangono in capo al sindaco Gardoni tutte le altre deleghe per le quali si riserva l’attribuzione con successivi provvedimenti nel rispetto della vigente normativa.

Normativa che, per i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti, dispone l’automatica cessazione dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione dell’incarico assessorile.

Pertanto, per il gruppo di Fratelli d’Italia, insieme a Vania Vicentini e Gabriela Alexandra Visan, siederà sugli scranni del consiglio comunale anche Fabrizio Dall’Oca, subentrando a Franca Benini.

Per la lista civica Gardoni Sindaco, invece, al posto di Bruna Bigagnoli, Claudio Pezzo ed Eva Nocentelli, ricopriranno il ruolo di consigliere, affiancando nel gruppo Andrea Parolini e Andrea Cattani, anche Antonio De Gobbi, Massimo Brunelli e Thomas Zilio.