“Strategie della disinformazione” russa in un libro di Marta Federica Ottaviani

Geopolitica internazionale, dalla Turchia di Erdoğan alla Russia di Putin, in un incontro pubblico tenutosi nella Sala A del fabbricato M15 (nei pressi della rotonda tra stradone Santa Lucia e via Tombetta, all’imbocco di viale Piave) dei rinnovati ex Magazzini Generali.

L’appuntamento, moderato dal colonnello Paolo Cesare Magno (ex appartenente al Comando forze operative terrestri di Verona, ex rappresentante militare italiano in Eurocorps ed oggi coordinatore del Comitato Europa di Italia Viva scaligero) ed introdotto da Davide Bendinelli (Caprino Veronese, 19 ottobre 1974, ex deputato, sindaco di Garda e coordinatore regionale di Italia Viva), ha ruotato attorno alla nuova edizione del libro della giornalista e scrittrice milanese Marta Federica Ottaviani, “Brigate russe. La guerra occulta del Cremlino contro l’Occidente” (Bompiani, 2023).

A supporto della presentazione del volume aggiornato (rispetto al precedente “Brigate Russe. La guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker”, Ledizioni, 2022) è intervenuto l’on. Ettore Rosato (Trieste, 28 luglio 1968) di Italia Viva, membro della III Commissione (Affari esteri e comunitari) e segretario del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), organo bicamerale di controllo delle attività dei servizi segreti italiani. Inoltre, è l’ideatore della controversa legge elettorale del 2017, detta appunto Rosatellum.

Ottaviani, collaboratrice free lance di testate cartacee (tra cui “La Stampa”, “Avvenire”, “QN”), alla radio ed online e dai lunghi soggiorni in Turchia ed in Russia, grazie alle esperienze acquisite è spesso ospite come opinionista in telegiornali e talk show in varie emittenti. Ha scritto “Cose da turchi” (Ugo Mursia Editore, 2008), “Mille e una Turchia” (Ugo Mursia Editore, 2010), “Il Reis. Come Erdoğan ha cambiato la Turchia” (Textus Edizioni, 2016).

