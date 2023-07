Emergenza gabbiani feriti sul Garda

Tra le conseguenze della recente tempesta sul basso lago di Garda anche l’avifauna paga un prezzo pesante. Centinaia di gabbiani uccisi o feriti dalla grandine. Continue le segnalazioni da parte di cittadini che si rivolgono alla Lipu chiedendo consigli per il primo soccorso. La Polizia provinciale si sta attivando con impegno, portando gli uccelli feriti al Cras Progetto Natura Verona Lago Odv di Lazise, dove mi recherò personalmente sabato per una verifica in loco. La drammatica situazione in atto mi porta a fare un appello a chiunque sia sensibile a questi temi per aiutare anche divenendo volontari dell’associazione.

Avv. Chiara Tosi

Presidente Nazionale dei Volontari della LIPU BIRDLIFE ITALIA