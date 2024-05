Il Comitato consegna in Regione oltre 11.000 firme e sostiene la mozione contro le discariche di amianto nelle zone di ricarica delle falde acquifere

21 maggio 2024

Oggi, 21 maggio, una folta rappresentanza del COMITATO DIFESA TERRITORIO

QUADERNI VALEGGIO ha sfidato il maltempo e si è recata a Venezia per consegnare

alla Regione Veneto quasi 12.000 firme contrarie al progetto di discarica di amianto a

Valeggio sul Mincio, al confine con Villafranca di Verona.

La giornata è stata scelta in quanto oggi era all’ordine del giorno in Consiglio

Regionale la discussione della mozione n. 533 denominata “Aggiornamento del Piano

Rifiuti: la Giunta intervenga in autotutela mediante annullamento, ovvero in subordine

mediante approvazione di variante, al fine di eliminare la deroga introdotta con DGR n.

988/22 all’art. 15 comma 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”,

presentata dai consiglieri Stefano Valdegamberi, Marco Andreoli, Erika Baldin, Anna

Maria Bigon, Cristina Guarda, Elena Ostanel, Daniele Polato, Filippo Rigo e Alessandra

Sponda.

Il Comitato è stato accolto presso Palazzo Ferro Fini e ha incontrato i consiglieri

firmatari e altri che si sono aggiunti a sostegno della mozione, ai quali ha consegnato

le firme contro il progetto – quasi 12.000 – raccolte in pochi mesi.

I rappresentanti del Comitato sono poi stati intervistati dalla stampa presente in loco.

Contrariamente alle previsioni, la seduta del Consiglio Regionale non è potuta

proseguire nel pomeriggio e la mozione n. 533 non è stata discussa ma rimandata

(insieme a molte altre) ad una prossima convocazione.

Il Comitato conferma quindi il proprio forte sostegno e supporto ai consiglieri

regionali che hanno sposato la causa e che hanno voluto chiedere il ripristino del

Piano Regionale dei Rifiuti alla sua versione originale, che vietava la realizzazione di

discariche nei comuni individuati alla DCR. 62/06, cioè quelli di ricarica della seconda

falda acquifera più grande d’Europa.