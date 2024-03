Progetto perfetto sulla carta ma nel posto sbagliato e con effetti ambientali negativi e significativi

20 marzo 2024

“Un progetto perfetto sulla carta ma nel posto sbagliato, cioè sulla falda acquifera”: è questo il riassunto delle due serate di presentazione dell’impianto per smaltimento di rifiuti contenenti amianto che la società Progeco Ambiente Spa intende realizzare a Valeggio sul Mincio.

Grande l’affluenza di cittadini interessati a conoscere i dettagli del progetto, talmente grande che a Valeggio alcuni di loro non hanno avuto la possibilità di accedere alla sala conferenze.

I tecnici incaricati hanno rassicurato i presenti, garantendo il rischio zero per la dispersione di fibre di amianto; addirittura l’ing. Bordini ha dichiarato “io garantisco migliaia di anni di impermeabilizzazione”. Serate di convincimento per la popolazione, più che di presentazione del progetto, ma, come tutti sanno, è abbastanza inutile chiedere all’oste se il vino è buono…

È apparso chiaro come i cittadini e i Comitati fossero interessati agli effetti dell’eventuale dispersione di amianto anche nella falda acquifera sottostante, che già risulta inquinata e che ha subìto in passato gli effetti negativi della confinante discarica Cà Baldassarre. Anzi, a Valeggio, il fisico Malvasi si è stupito che le persone non ponessero domande sulla dispersione delle fibre nell’aria, domande sulle quali era – a quanto pare – più preparato.

Molte le rimostranze in merito agli effetti disastrosi che la realizzazione di una discarica di amianto avrà sul territorio di Valeggio e dintorni, a partire dal turismo e dall’immagine della città per poi passare a quelli sulle eccellenze di un settore agricolo caratterizzato da numerosi prodotti doc e igp e –non da ultimo – per il crollo del valore degli immobili.

Davvero tante, però, le richieste di chiarimenti che sono rimaste senza risposta – a Valeggio e ancor di più a Mantova – con la scusa che “si è fatto tardi, dobbiamo andare…”, ed infatti molti dei presenti sono rimasti con i propri dubbi e hanno manifestato il proprio disappunto all’amministratore delegato della società.