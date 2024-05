Come affrontare le alte temperature per trascorrere al meglio l’estate

Mercoledì 22 maggio alle ore 18.00 in sala riunioni della Chiesa di San Domenico al Corso di via del Pontiere 30, Verona, le Farmacie Agec in collaborazione con la Prima Circoscrizione e il patrocinio del Comune di Verona propongono un incontro pubblico dal titolo “Sos Caldo Terza Età”. La bella stagione che si avvicina porta infatti con sé delle insidie, soprattutto per chi è più avanti con l’età.

Con la dottoressa Camilla Benetti, farmacista direttrice della Farmacia AGEC Cadore e il dottor Alfredo Zanatta, già Primario del reparto di Geriatria dell’Ospedale di Legnago, in questo incontro spiegheremo perché con l’arrivo del caldo le persone meno giovani e fragili accusino disturbi o malesseri, nella maggior parte dei casi riconducibili alla disidratazione. Parleremo di alcuni dei cambiamenti che l’organismo subisce con l’avanzare dell’età e quali sono le conseguenze, fornendo consigli e suggerendo semplici accorgimenti per trascorrere al meglio la stagione estiva.

“Come farmaciste e farmacisti Agec con questa iniziativa vogliamo dare un contributo al benessere della cittadinanza offrendo le nostre competenze per rispondere alle domande più comuni, ai dubbi più ricorrenti e alle problematiche più diffuse legate alla stagione calda che, specie nella popolazione anziana, richiede qualche accortezza aggiuntiva” spiega Camilla Benetti, farmacista direttrice Farmacia Agec Cadore. “ Avere cura di conservare correttamente i farmaci, conoscere quali sono i sintomi della disidratazione, imparare a proteggersi dalle alte temperature significa creare le condizioni per godere a pieno della bella stagione mantenendosi sempre lontani dai rischi che essa comporta”.



“L’emergenza climatica in corso, unitamente alla crescita della popolazione anziana che spesso vive in solitudine, gravata da fattori di non autosufficienza e che non di rado incontra difficoltà di accesso ai servizi (cd povertà sanitaria), rende la gestione del caldo un tema di primaria rilevanza, da sviluppare attraverso una puntale e corretta informazione sanitaria in un’ottica di vera e propria prevenzione” sottolinea il dottor Alfredo Zanatta, già Primario del reparto di Geriatria dell’Ospedale di Legnago. “Si parte da una corretta gestione dei farmaci, soprattutto dei diuretici e degli antipertensivi, la cui azione combinata può aggravare la disidratazione naturale che avviene con la sudorazione e far crollare la pressione. In tema di alimentazione, abbigliamento, climatizzazione dei locali, è importante seguire delle semplici regole che si rivelano di fondamentale importanza a fronte dell’aumentare dei fenomeni meteorologici estremi, come le ondate di calore, temibili soprattutto in ambito urbano”.