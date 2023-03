Presidente Iraci Sareri in merito alla riconferma di Cecilia Gasdia alla Sovrintendenza della Fondazione Arena

“Accogliamo con favore la scelta di riconfermare Cecilia Gasdia alla guida della Sovrintendenza della Fondazione Arena – le parole di Roberto Iraci Sareri, Presidente di Confartigianato Imprese –, semplicemente perché a far pendere la bilancia dalla sua parte sono i risultati ottenuti, da lei e dalla sua squadra. Nessuna valutazione politica, in questo senso, può vincere contro i fatti. Non abbiamo mai condiviso, in tutti gli ambiti amministrativi ed istituzionali, i ribaltoni e le rivoluzioni basate su scelte ideologiche. Il centenario areniano è alle porte e ne sono già state studiate le strategie organizzative, promozionali e di comunicazione, quindi la decisione di dare continuità al lavoro svolto è senz’altro saggia e apprezzabile. Buona continuazione di lavoro a Cecilia Gasdia e a tutta la Fondazione Arena”.