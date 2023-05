Il Ministro Giancarlo Giorgetti al Museo Nicolis

Il Ministro dell’Economia e della Finanza in visita alle collezioni del Museo di Villafranca, tra la passione per il recupero e la cultura d’impresa.

Villafranca di Verona 8 maggio 2023

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in visita al Museo Nicolis ha potuto apprezzare le prestigiose dieci collezioni, il valore della Cultura d’Impresa e “la passione per il recupero in tutte le sue forme” valorizzata da Gruppo Nicolis-Lamacart.



Ad accogliere il Ministro Silvia Nicolis, Presidente del Museo Nicolis: “Ci sono momenti che parlano della nostra eccellenza. La visita del Ministro è stata un’occasione importante per il nostro Museo d’impresa: un elogio al suo contenuto ed un riconoscimento al valore della cultura imprenditoriale, basata su un approccio fattivo, collaborativo e concreto con il territorio e le istituzioni” – afferma la Presidente – “Il Museo Nicolis nasce per condividere con la collettività l’attitudine per il recupero di mio padre, che ha dedicato tutta la sua vita a raccogliere carta da macero e oggetti che hanno fatto la storia del XX secolo e dell’industria italiana; una testimonianza della resilienza, della determinazione e del genio tipici del Made in Italy.”

Il Museo Nicolis è infatti espressione dell’identità aziendale ed è soggetto attivo per l’educazione e la diffusione di una visione imprenditoriale fatta di valori volti ad ispirare le generazioni future. Dal primo motore a scoppio di benzina brevettato dal veronese Enrico Bernardi alla Lettera 22 di Olivetti, passando da marchi iconici come Ferrari, Maserati, Lancia, Fiat, Bianchi, e molti altri. Il patrimonio delle collezioni è di grande spessore storico e rappresenta una realtà esclusiva: oltre 200 auto d’epoca, 110 biciclette, 100 motociclette, 500 macchine fotografiche, 100 strumenti musicali, 100 macchine per scrivere, aeronautica, oltre 100 volanti delle sofisticate monoposto di Formula 1 e innumerevoli opere dell’ingegno umano esposte secondo itinerari antologici, storici e stilistici.

Silvia Nicolis è anche vice presidente di Museimpresa, l’associazione nazionale che fa capo a Confindustria per la valorizzazione del patrimonio di storia industriale italiana. È inoltre membro di Giunta di Camera di Commercio Verona con delega al Turismo e componente del Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria nazionale.