Verona illustrata: il futuro di un’eredità culturale

Bilanci, prospettive e ruolo degli studi sul territorio. IV incontro: Verona città della musica

Proseguono gli incontri organizzati dall’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona sul tema Verona illustrata: bilanci, prospettive e ruolo degli studi sul territorio. La rassegna intende favorire l’incontro fra una lunga e significativa tradizione di studi storici e le diverse realtà che operano sul territorio veronese, con l’obiettivo di contribuire alla crescita delle comunità locali anche grazie al supporto di conoscenza offerto alle attività economiche e amministrative che in esse operano. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Verona.

L’ultimo incontro del ciclo si terrà giovedì 6 giugno alle ore 16 nella sede dell’Accademia (via Leoncino, 6), all’insegna di un tema di grande attualità non solo sotto il profilo culturale: Verona città della musica. La concomitanza con il grande evento musicale previsto per il 7 giugno in Arena, per celebrare il riconoscimento del canto lirico come patrimonio dell’umanità, ribadisce infatti la secolare vocazione musicale della città, sulla quale si intende puntare l’obiettivo per sollecitare la riflessione degli amministratori locali.

Dopo i saluti istituzionali, la presidente del Conservatorio “Dall’Abaco”, Daniela Brunelli, introdurrà l’argomento. Seguiranno le relazioni di Laura Och, già docente e direttrice del Conservatorio (Verona città della musica. Un territorio alla scoperta della sua identità musicale), Francesco Bissoli, docente di storia della musica al Conservatorio (Le fonti musicali come bene da tutelare e come risorsa: la situazione veronese), Michele Magnabosco, bibliotecario dell’Accademia Filarmonica di Verona (L’Accademia Filarmonica di Verona: custodire il passato, arricchire il presente). A conclusione dell’incontro e dell’intero ciclo, Marta Ugolini, assessora alla cultura del Comune di Verona, parlerà della Musica come volano per l’economia del territorio.

L’incontro è ingresso libero, senza prenotazione, e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Accademia: https://www.youtube.com/watch?v=YBV144sOWOE.

Il programma dettagliato dell’intero ciclo è disponibile sul sito dell’Accademia (https://aaslvr.it).