Dopo l’elezione di Donald Trump a 47° presidente degli Stati Uniti cosa cambia nei rapporti con le altre grandi potenze, con l’Europa e con l’Italia

Incontro il 22 ottobre all’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona

Verona, 20 ottobre 2024

Dopo le elezioni del 5 novembre scorso gli Stati Uniti hanno scelto nuovamente come proprio presidente Donald Trump. Una elezione che pone tante domande: perché gli americani hanno scelto Trump? Quali strumenti restano ora all’opposizione del partito Democratico per contrastare il potere Trumpiano? Quali riflessi avrà in termini di politica interna ed estera, con particolare riguardo all’Europa e all’Italia?

Di questo se ne parlerà il 22 ottobre prossimo alle 17.00 all’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Palazzo Erbisti, via Leoncino 6.

Relatore sarà Lelio Crivellaro che dopo l’ingresso in Carriera diplomatica, oltre al servizio presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri, è stato nominato a ricoprire sedi di alto profilo e responsabilità, anche con funzione di Ambasciatore, in una dozzina di Paesi in tre continenti, Europa, Nord Africa e Medio Oriente, Asia. Tra queste ultime: Marocco, Egitto, Turchia, Arabia Saudita nonché India e Pakistan.

“L’elezione di Trump, comunque la si veda, è destinata ad avere riflessi importanti sugli anni a venire”, afferma Claudio Carcereri de Prati, Presidente dell’Accademia, “ed è quanto meno opportuno cercare di capire quelli che potrebbero essere gli esiti nei prossimi anni. Per questo abbiamo ritenuto opportuno discuterne in Accademia”.

“In questi giorni il neo Presidente Trump sta completando la lista dei Ministri prima di accingersi ad affrontare i problemi dell’America di oggi che non sono pochi”, sostiene Lelio Crivellaro. “In politica interna rilancio dell’economia con riduzione della tassazione e taglio delle spese federali, controllo dell’ingresso degli immigrati, i dazi sulle importazioni – in particolare dalla Cina -, la riduzione dell’impegno a combattere gli effetti dei cambiamenti climatici. In politica estera”, prosegue Crivellaro, “la cessazione delle guerre in Ucraina e a Gaza, la promessa di un riposizionamento del ruolo mondiale degli Usa, ai rapporti con l’Europa”.

Modera l’incontro il giornalistaGiorgio Vincenzi, membro effettivo dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming online sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona.