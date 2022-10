Coldiretti Verona. Il marrone di San Zeno Dop a “I fatti vostri” su Rai2. Lunedì 24 alle 11.00

Verona, 21 ottobre 2022 – Il Marrone di San Zeno Dop ospite alla trasmissione di Rai 2 “I fatti Vostri”. Lunedì 24 ottobre alle 11 il prodotto veronese sarà in studio, con altre castagne italiane presentate da Anna Falchi e Salvo Sottile, insieme all’esperto di Coldiretti che spiegherà ai telespettatori le varietà e come degustarli.

Il Marrone di San Zeno è coltivato a San Zeno di Montagna in provincia di Verona. La produzione quest’anno sui 300 quintali, gran parte dei quali biologici, è coltivata in circa 200 ettari in Comuni situati dai 250 ai 900 mt. s.l.m. nella zona fra il Lago di Garda e il Monte Baldo.

Il Marrone di San Zeno ha ottenuto la Denominazione di origine protetta (DOP) nel 2003, tra i primi nel suo genere a riceverla.

I Marroni si presentano con una forma ellissoidale e con una caratteristica buccia sottile, lucida e di colore marrone chiaro con striature più scure; vengono acquistati direttamente dai produttori durante la Festa che si svolge a partire da questo fine settimana (il 22/23, 29/30/31 ottobre, 1 e 5/6 novembre 2022) a San Zeno di Montagna in retine chiuse con apposito sigillo.

L’ideale è degustare i Marroni di San Zeno arrosto ma sono ottimi anche lessati. Tipico è il minestrone di marroni con verdura e fagioli locali.