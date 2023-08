Il crack di OPO Veneto accende i riflettori sulla profonda crisi del settore ortofrutta

Ha ragione l’assessore Caner nel manifestare grande preoccupazione per un settore

strategico come l’ortofrutta Veneta, un settore che impegna 50.000 ettari e

rappresenta un fatturato di circa un Miliardo di euro. Tuttavia, in coda ad alcuni

articoli usciti, crediamo vadano fatte alcune importanti sottolineature. Interviene il

Presidente di Confcooperative Verona Fausto Bertaiola “Non vogliamo giudicare

l’operato di OPO Veneto, tra l’altro non ne abbiamo gli elementi, di certo si tratta di

una debacle, non certo isolata, che segue altri gravi crolli verificatisi negli ultimi anni

nella nostra regione e in generale in tutta Italia, a testimonianza di un settore con tutti

gli alert accesi.” Continua il Presidente: “Si nota tutta via, nell’opinione generale, una

sorta di accanimento precostituito nei confronti delle Organizzazioni dei Produttori e

delle cooperative in generale: non sono solo le cooperative ortofrutticole in difficoltà

ma tutti gli operatori del settore anche se, purtroppo, sotto le luci della ribalta finiscono

solo le disavventure del modo organizzato”.

Aggiunge il Presidente di Fedagripesca Veneto, Silvio Dani “Le O.P. ortofrutticole nella

nostra regione rappresentano circa il 30% del fatturato dell’ortofrutta Veneta con fior

fior di cooperative che svolgono un lavoro straordinario al servizio dei propri soci e non

solo, spesso in concorrenza con gli imprenditori “privati”, in un contesto di grandissima

fragilità. La cooperazione riceve, lavora, trasforma e commercializza i prodotti agricoli

conferiti dai soci agricoltori con il fine di remunerarli il più possibile, per cercare di

mettere al riparo dalle speculazioni ribassiste la materia prima. Da qui si capisce

l’importanza di sostenere con tutti i mezzi possibili il modello cooperativo che

garantisce la sopravvivenza dell’agricoltura. La cooperazione è vincolata a

commercializzare il 100% della produzione dei soci, anche quella grandinata, colpita

da insetti, raccolta da personale quando lo si riesce a trovare (e questa del personale

è una piaga che dovremo ulteriormente approfondire), in concorrenza con aziende

private che pur di fare cassa sono disposte a vendere subito e a qualunque prezzo,

che possono acquistare ortofrutta dal territorio o da qualsiasi altra parte o

semplicemente non acquistare, perché magari in quel frangente non è conveniente”.

Le cooperative possono così risultare più fragili. Può essere, ma una cooperativa non

lavora per produrre utile o per remunerare il capitale investito, lavora con l’obbiettivo

di garantire il più possibile un adeguato reddito al proprio socio conferente. Da questo

ne consegue, non di rado, la difficoltà nel capitalizzare adeguatamente le strutture

cooperative ma questo, in una logica di contrappesi, è ampiamente controbilanciato

dalla funzione sociale che esse svolgono. In merito a quanto sostenuto dall’assessore

Caner, relativamente a quanto accade in altre Regioni, come la citata Emilia

Romagna, ma aggiungeremmo anche il Trentino, è forse vero che la mentalità

cooperativistica è più sviluppata, ma è altrettanto vero che in quei luoghi le istituzioni

hanno da sempre fatto scelte chiare per il settore, favorendo in ogni modo la

cooperazione, indirizzandola nei momenti di difficoltà e non certo mettendola in

concorrenza con imprenditori privati. Continua il presidente di Confcooperative

Verona Fausto Bertaiola: “La verità è che l’ortofrutta Veneta, come buona parte

dell’agricoltura Italiana, paga scelte politiche ed accordi commerciali che ci vedono

in competizione con altri distretti produttivi, in giro per il mondo, con i quali non

potremmo mai competere in termini di costi di produzione e di filiera. Asfissiati da una

burocrazia esasperata con problemi mai risolti ci troviamo, da anni, ad essere la

cenerentola dell’agricoltura europea; situazione che abbiamo cercato di superare

inseguendo la migliore qualità, puntando ai mercati più selettivi e più remunerativi

subendo, tuttavia, lo strapotere contrattuale della GDO. La concentrazione

dell’offerta, tanto richiesta dalle politiche agricole comunitarie, poteva essere

raggiunta, ma probabilmente, le stesse istituzioni nazionali e regionali, non ci hanno

mai creduto fino in fondo. Oggi produrre qualità, in un contesto di continuo

cambiamento, diventa sempre più difficile se non impossibile e comunque sempre più

costoso: condizioni climatiche estreme, lunghi periodi siccitosi interrotti da eventi

catastrofali, diffusione di nuove fitopatie sconosciute che distruggono i raccolti, ed

infine il problema, mai risolto, della manodopera. Servono interventi urgenti,

sperimentazione, ricerca, semplificazione burocratica e, soprattutto, significative

risorse per rinnovare, riconvertire un settore di vitale importanza, tanto più nel Veneto

dove possiamo contare su eccellenze del settore che rischiano l’estinzione; l’amara

conclusione è che quando le difficoltà del settore saranno finalmente chiare a tutti,

probabilmente sarà troppo tardi”.