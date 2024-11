Aoui al Job&Orienta, campagna informativa su tutti i mestieri dell’ospedale

Le professioni sanitarie che catturano i giovani

Verona, 27 novembre 2024

Un vero e proprio boom di domande sulle tante professioni sanitarie presenti in ospedale. Mentre è noto in cosa consiste il mestiere di medico o di infermiere, non altrettanto si può dire per decine di altre opportunità di lavoro qualificato nelle strutture sanitarie. E i ragazzi presenti al Job&Orienta sono interessati ad avere dettagli sulle figure di tecnico sanitario di Radiologia medica o di Laboratorio biomedico, fisioterapista, logopedista, tecnico della Riabilitazione psichiatrica, dietista.

Presente per la prima volta con uno stand al Job&Orienta, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ha infatti intitolato la campagna informativa su tutte le professioni all’interno dell’ospedale: “Dove ogni talento trova il suo spazio”. Molti degli sbocchi professionali per i giovani sono infatti meno noti, sia in ambito sanitario, sia in posizioni di natura non sanitaria, come: chimici, avvocati, architetti, manutentori, archivisti, fisici, periti, ingegneri (Gestionale, Meccanico, Elettronico, Civile, Informatico, Biomedico).

Dal 27 al 30 novembre, l’Uoc Formazione, diretta dalla prof.ssa Maria Angela Cerruto, ha organizzato la presenza dei professionisti Aoui per rispondere alle domande degli studenti sulle possibilità di lavoro diverse da quelle comunemente ritenute utili all’interno di un ospedale.

Prof.ssa Cerruto: “Quest’anno, AOUI ha colto, per la prima volta, l’occasione di partecipare attivamente alla 33ª edizione di JOB&Orienta, non solo in virtù delle preziose attività che da tempo stiamo portando avanti nelle scuole attraverso i percorsi PCTO per le Secondarie superiori e le iniziative didattiche nelle Primarie di primo e secondo grado, con i progetti “Battito di Mani”, “Tieni il Tempo” e “Diamoci una Scossa”, ma soprattutto come opportunità per far conoscere al mondo studentesco l’Azienda nelle sue molteplici sfaccettature. AUOI vuole sottolineare il proprio ruolo di parte qualificata e strategica di un sistema diffusamente orientato al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza per soddisfare bisogni sempre più complessi dei cittadini, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze ma anche come sede dove “ogni talento” può trovare il proprio spazio, dall’ambito medico-sanitario a quello tecnico-amministrativo, ad ampio respiro, coinvolgendo la gran parte delle professionalità interessate”.