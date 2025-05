Lavoro. Circa 288 mila assunzioni con contratto part-time in Veneto, in crescita tra gli uomini

Venezia, 30 aprile 2025

Il contratto a tempo parziale si conferma una componente strutturale del mercato del lavoro veneto. Sulla base dell’ultima analisi dell’Osservatorio di Veneto Lavoro, l’assessore al Lavoro regionale mette in luce come i lavoratori part-time in Veneto nel 2024 siano stati circa 415 mila, pari al 18,6% del totale degli occupati, in linea con la media europea del 19%. Di questi, 340 mila sono donne e 76 mila uomini. Il divario di genere resta significativo: il part-time coinvolge il 35% delle donne occupate contro appena il 6% degli uomini.

Nato come strumento per favorire l’inclusione lavorativa di giovani, donne, persone con disabilità e lavoratori maturi, oggi il part-time si è consolidato come risposta alle trasformazioni del mercato del lavoro e alle esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e familiare. La crescita di questa forma contrattuale è strettamente collegata alla terziarizzazione dell’economia regionale e all’incremento dell’occupazione nei servizi, in particolare nei settori del turismo, commercio al dettaglio, servizi alla persona e pulizie. È invece meno diffuso in agricoltura, industria e logistica.

Nel 2024 si sono registrate circa 288 mila assunzioni part-time in Veneto, pari al 33% del totale, con una prevalenza femminile (61%). Si tratta in gran parte di contratti a tempo determinato e di breve durata, che si concentrano nei comparti ad alta stagionalità e rotazione.

Il report evidenzia come la crescita del part-time si sia accompagnata negli ultimi anni a una crescita dell’occupazione nel suo complesso, configurandosi spesso come una scelta volontaria da parte di lavoratori e lavoratrici, ma talvolta anche come scelta obbligata, soprattutto per gli uomini. In Veneto la quota di part-time involontario è comunque inferiore alla media nazionale e in calo negli ultimi dieci anni.