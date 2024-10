Le capitali mondiali del vino si incontrano a Verona per la Conferenza Internazionale di Great Wine Capitals

Verona, 14 ottobre 2024

Cresce l’attesa per uno degli eventi più rilevanti nel panorama enoturistico internazionale. Dal 20 al 24 ottobre, Verona ospiterà la Conferenza Internazionale della rete Great Wine Capitals (GWC), il network che dal 1999 riunisce le principali regioni vinicole del mondo, per promuovere la collaborazione e lo sviluppo del settore enoturistico. Il network attualmente è presieduto da Paolo Arena, in rappresentanza della Camera di Commercio di Verona.

A Verona si riuniranno oltre 100 delegati provenienti dalle 12 capitali mondiali del vino, per celebrare le eccellenze del nostro territorio, attraverso un fitto calendario di incontri, workshop e visite guidate tra la città, il Lago di Garda, la Valpolicella, Lessinia e Soave-Est Veronese e la Pianura dei Dogi.

La Conferenza Internazionale è organizzata dalla Camera di Commercio di Verona, con la partnership dell’Università degli Studi di Verona e di Veronafiere e il supporto operativo di Destination Verona & Garda Foundation, dei Consorzi di tutela dei vini veronesi e di VeronaUp. Ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione del Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Verona.

“Siamo orgogliosi di organizzare questo incontro – spiega Giuseppe Riello, Presidente della Camera di Commercio di Verona – che darà risalto internazionale alle nostre unicità enogastronomiche, paesaggistiche e culturali. Siamo da sempre impegnati nella promozione del turismo e nel supporto alle aziende locali e dal 2016 facciamo parte della rete GWC, realizziamo il Concorso Best of Wine Tourism e la Guida Verona Wine and Olive Oil Tourism. Siamo felici di premiare le imprese che si sono distinte per le loro attività enoturistiche, incoraggiando così la qualità, la sostenibilità e l’innovazione del settore”.

“La cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso Best of Wine Tourism, selezionati tra le 107 imprese partecipanti, sarà uno dei momenti centrali della Conferenza Internazionale – evidenzia Paolo Arena, Presidente di Great Wine Capitals – assieme alle visite degli ospiti internazionali alla scoperta dei tesori che fanno di Verona una delle destinazioni più amate. Il 23 ottobre sarà la volta di un evento business to business in Camera di Commercio, con 40 buyer turistici provenienti da tutto il mondo e che ad oggi conta già la registrazione di oltre 1000 appuntamenti con seller veronesi”.

“Verona, con la Conferenza Annuale delle Great Wine Capitals, si conferma ancora una volta protagonista nel panorama vinicolo globale – commenta Federico Bricolo, presidente di Veronafiere -. Essere l’unica città italiana tra le 12 Great Wine Capitals rappresenta l’opportunità per rafforzare la leadership della città e sviluppare progetti di internazionalizzazione, in piena sintonia con la mission di Vinitaly, che da oltre mezzo secolo promuove il vino come ambasciatore del patrimonio culturale nel mondo. L’enoturismo, settore sempre più centrale per le nostre cantine, costituisce l’occasione per valorizzare la cultura e i territori italiani. In questo contesto, la sinergia tra le istituzioni è fondamentale: la Camera di Commercio è un partner strategico per consolidare i legami con le altre capitali del vino, proiettando le nostre imprese verso una dimensione sempre più internazionale e competitiva”.

“È una grande opportunità questa per la nostra città, che quest’anno, tra i tanti eventi, ospita anche la Conferenza annuale di Great Wine Capitals – chiarisce Paolo Artelio, Presidente di Destination Verona & Garda Foundation – un’occasione importante che rientra tra le attività di promozione territoriale di DVG, coinvolta in vari momenti: dai B2B, alle serate istituzionali fino ai tour che, nella giornata di martedì 22 porteranno nelle due OGD e nei 4 marchi d’area tutti i buyer e i delegati istituzionali, circa 200 persone. Questi tour mirano a valorizzare sia il prodotto vino che il turismo nei territori attraverso le esperienze. Da Verona, al Lago di Garda, alla Lessinia, alla Pianura dei Dogi, alla Valpolicella e il Soave-Est Veronese, che come sappiamo producono alcuni tra i vini DOC e DOCG migliori in Italia e apprezzati in tutto il mondo. Cerchiamo di sfruttare al massimo questa occasione per condividere conoscenze ed esperienze, oltre a sviluppare connessioni tra regioni vinicole di fama internazionale, nelle quali rientra anche la nostra, che sicuramente gode di una forte vocazione enoturistica”.

“Il ruolo dell’università e della ricerca – spiega Diego Begalli, Prorettore dell’Università di Verona e Presidente della Fondazione Muvin – è fondamentale in un settore in costante trasformazione come quello vitivinicolo. I cambiamenti nella società e negli stili di vita, le problematiche ambientali e l’attenzione alla dimensione sociale e culturale delle produzioni vitivinicole hanno imposto agli operatori e alle istituzioni private e pubbliche coinvolte, di sviluppare nuovi processi di produzione e di accompagnare gli stessi attraverso la gestione efficiente degli investimenti, dell’organizzazione, del know-how e dei costi”.

Nella giornata conclusiva del 24 ottobre, avrà luogo in Camera di Commercio la Conferenza Internazionale sull’Enoturismo, aperta al pubblico, con esperti e relatori di assoluto rilievo. A seguire, nel corso di una serata che offrirà agli ospiti, nazionali e internazionali, l’opportunità di vivere l’autentico “Italian way of life”, fra cucina, vini, musica e convivialità, verranno premiate con il prestigioso “Global Best of Wine Tourism Award” le 12 imprese internazionali, scelte tra le 7 vincitrici di ciascun Paese.