La perpetua crescita del web invade anche il gioco: +45% nel 2020 e +66% nel 2021

Che il futuro sia nel web è già chiaro da parecchio tempo: ogni giorno, gradualmente, ci addentriamo sempre più negli anfratti del mondo online, che, dal canto suo, ci offre sempre più possibilità e opportunità, nei più disparati campi.

Non era però un esito scontato per il gioco pubblico, in quanto molti giocatori sono fortemente legati a piccole consuetudini, insite in movimenti o meccanismi connessi ai punti di gioco fisico. Anche per questo, nonostante la continua crescita registrata dal gioco online dal 2015 in poi, i numeri si erano sempre mantenuti equilibrati e, anzi, in favore del gioco presso i punti retail.

Il sorpasso c’è però stato, coadiuvato da un grande complice: la pandemia. Come emerge dai dati analizzati dal blog esperto nel settore Casino Sicuro, proprio nel biennio 2020-2021 si è osservato il grande balzo in avanti del canale digitale, che ha fatto registrare un +45% nel 2020 e +66% nel 2021. A questo incremento corrisponde una raccolta quasi raddoppiata nel biennio (+94%), pari a 33 miliardi di euro.

Chiaramente è aumentata di pari passo anche l’incidenza sul totale, in cui il comparto online è riuscito, per la prima volta, a superare la classica rete di gioco fisica nel 2020 con una percentuale del 56%, dato ovviamente influenzato dalle chiusure sanitarie vigenti in quel periodo, che hanno condotto la rete fisica nel suo periodo più buio. Seppure sia facile presumere che un allentamento delle restrizioni per il contenimento della pandemia (al momento quasi nulle) possa far rientrare nei ranghi la situazione e ricondurre in testa l’incidenza dei punti retail, secondo gli esperti di Casino Sicuro l’accelerazione subìta dal gioco online ha influenzato non di poco il suo trend di crescita, che aumenterà ancora negli anni a venire.

E la risposta degli operatori di gioco non tarda ad arrivare: la maggior parte dei concessionari di gioco legale è già pronta a un’offerta multicanale, che sia in grado di combinare le due anime del comparto e garantire un sereno futuro a entrambe.

*I.P.