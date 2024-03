Carceri venete, Ostellari: Padova, Verona e Rovigo aumentano di livello

Roma, 21 marzo

“Il Ministero della Giustizia ha raccolto la proposta del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, che ringrazio, e si accinge ad emanare un decreto sulla riclassificazione di alcuni istituti di pena italiani. Fra questi ci sono la casa circondariale di Rovigo, che passa da terzo a secondo livello, la casa circondariale di Verona e la casa di reclusione di Padova, che passano ad incarico superiore. Questo riconoscimento prova l’attenzione da parte dei vertici dell’Amministrazione penitenziaria per le carceri del Veneto e consente una gestione più adeguata alle necessità di questi istituti, con più posti di funzione per i dirigenti del Corpo. Passo dopo passo, continuiamo a lavorare per migliorare il sistema dell’esecuzione penale del nostro Paese, dopo anni di chiacchiere che non hanno portato a nulla”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Senatore Andrea Ostellari.